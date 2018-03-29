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29.03.18 08:58
Почти 90 домов подтоплены паводком в Туве, эвакуированы почти 140 человек
По данным властей, всего подтоплено в районе 88 домов. Спасатели эвакуировали 137 человек, в том числе 30 детей. При этом в пункте временного размещения, который базируется в школе N2 села Каа-Хем, постоянно находятся около 30 человек, питание получают около 70 человек.
Начат сбор средств, продовольствия и вещей для оказания помощи пострадавшим семьям.
В настоящее время специалисты откачивают воду с территорий подтопленных домов, укрепляют защитные сооружения.
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