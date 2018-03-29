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29.03.18 09:02
ЦБ РФ отозвал лицензию у дагестанской НКО "Умут"
Лицензия отозвана 29 марта.
"В деятельности НКО "Умут" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в IV квартале 2017 года "Умут" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов", - сказано в сообщении регулятора.
Приказом ЦБ 29 марта в банк назначена временная администрация.
НКО "Умут" не является участников системы страхования вкладов.
По данным Банка России, на 1 марта текущего года по величине активов НКО "Умут" занимала 533-е место в банковской системе РФ.
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