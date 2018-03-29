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29.03.18 09:35
МЧС выявило нарушения норм безопасности в одном из торговых центров Якутска
"В обшивке здания ТРК "Азия" обнаружены горючие материалы, система пожаротушения на 5 этаже здания не работает из-за ремонта", - сообщили в четверг агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе ведомства.
. Рейды по соблюдению мер пожарной безопасности прошли в торговых центрах "Азия", "Туймаада", "Мандарин", городском специализированном доме ребенка Якутска, а также на рынке "Столичный".
Всего на территории Якутска насчитывается 57 торгово-развлекательных комплексов.
Персоналу данных объектов выданы рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности, ведутся дополнительные инструктажи по пожарной безопасности и знанию алгоритмов действий в случае возникновения возгорания и действиям работников при пожаре, правилам вызова пожарно-спасательных подразделений и применения огнетушителей.
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