Бывший глава администрации Феодосии получил 8 лет колонии за взяточничество

29.03.18 09:50

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

29 марта. Interfax-Russia.ru - Суд в Крыму в среду приговорил бывшего главу администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова к 8 годам лишения свободы и выплате 42 млн рублей штрафа за коррупционные преступления.

Как сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Крым, Д.Щепетков признан виновным по части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 (покушение на получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"Следствием и судом установлено, что 6 ноября 2015 года индивидуальный предприниматель обратился к главе администрации Феодосии с просьбой о продлении договора аренды земельного участка площадью 2 га. Щепетков и его заместитель Макар Макаров потребовали 300 тысяч долларов взятки для положительного решения вопроса. 21 декабря 2015 года двое посредников, действуя по поручению Щепеткова и Макарова, получили 150 тысяч долларов США для последующей передачи им", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в ходе расследования дела установлена причастность Д.Щепеткова к совершению еще двух преступлений.

"Так, в 2015 году он потребовал от предпринимателей передать деньги - 500 тысяч рублей и 250 тысяч рублей - на проведение фестиваля и в качестве благотворительной помощи ветеранам и инвалидам, проживающим в городе Феодосии. Указывая на то, что только при этом условии им будет принято решение о разрешении предпринимателям ведения коммерческой деятельности на территории города", - отмечается в пресс-релизе.

Также по решению суда Д.Щепеткову запрещено три года занимать определенные должности.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщалось, Д.Щепетков руководил Феодосией с августа 2013 года. М.Макаров работал замом с апреля 2014-го. Они были задержаны в декабре 2015 года.

М.Макаров в конце 2016 года осужден по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), получил три с половиной года колонии строгого режима.

Феодосия - курортный город на юго-востоке Крыма с населением почти 70 тысяч человек.