Около 200 человек эвакуировали из здания университета в Челябинске из-за задымления помещений

29.03.18 09:53

© РИА Новости. Александр Кондратюк

29 марта. Interfax-Russia.ru - Студентов и преподавателей Южно-Уральского госуниверситета эвакуировали в четверг утром в связи с задымлением помещений из-за короткого замыкания, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В цокольном этаже здания произошло короткое замыкание электродвигателя вентилятора. Возгорания не было, произошло задымление помещений. Люди организованно покинули здание до приезда пожарных", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь руководитель пресс-службы университета Дмитрий Руденок уточнил агентству, что здание покинули около 200 студентов и преподавателей.

"Инцидент произошел в восточном крыле главного корпуса университета. Сработало пожарное оповещение с просьбой покинуть здание после чего все вышли на улицу", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что после проветривания помещений занятия продолжатся.