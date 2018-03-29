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29.03.18 10:05
Подача тепла и горячей воды ограничена в почти 250 домах Нижнего Новгорода из-за аварии
Авария произошла накануне на тепловой сети диаметром 700 мм по ул. Невзоровых.
"Параметры теплоносителя по отоплению и ГВС снижены в 243 домах по улицам Горького, Провиантская, Ковалихинская, Трудовая, Белинского, Ошарская, Республиканская, Дунаева, Генкиной, Невзоровых, Фрунзе", - говорится в сообщении.
Как ожидается, ремонтно-восстановительные работы будут завершены в первой половине дня четверга.
Вместе с тем, жители районов сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье", что из-за ремонтных работ в четверг закрыты некоторые соцобъекты, в частности, детские сады.
По данным сайта Гисметео.ру, в четверг в Нижнем Новгороде ожидается 2-7 градусов мороза.
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