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29.03.18 10:31
Три десятка подъездных дорог к дачам москвичей построено за пять лет
Как уточняется, за пять лет построено 30 подъездных дорог к садовым товариществам москвичей, расположенных на территории Московской, Тверской, Владимирской, Калужской областей. Общая протяженность дорог - около 80 км. Их строительство полностью финансировалось из городского бюджета.
"Затраты на проектные и строительно-монтажные работы обошлись казне Москвы в 1,7 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.
На 2018 год запланировано строительство двух дорожных объектов к СНТ на территории "новой" Москвы и еще две подъездные дороги подведут к СНТ москвичей за пределами столицы.
"Средства в бюджете города, почти 380 млн рублей, на эти цели зарезервированы", - подчеркивается в сообщении.
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