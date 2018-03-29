Три десятка подъездных дорог к дачам москвичей построено за пять лет

29.03.18 10:31

© РИА Новости. Алексей Куденко

29 марта. Interfax-Russia.ru - Три десятка подъездных дорог к садовым товариществам москвичей построено за пять лет, сообщила в четверг пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

Как уточняется, за пять лет построено 30 подъездных дорог к садовым товариществам москвичей, расположенных на территории Московской, Тверской, Владимирской, Калужской областей. Общая протяженность дорог - около 80 км. Их строительство полностью финансировалось из городского бюджета.

"Затраты на проектные и строительно-монтажные работы обошлись казне Москвы в 1,7 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

На 2018 год запланировано строительство двух дорожных объектов к СНТ на территории "новой" Москвы и еще две подъездные дороги подведут к СНТ москвичей за пределами столицы.

"Средства в бюджете города, почти 380 млн рублей, на эти цели зарезервированы", - подчеркивается в сообщении.