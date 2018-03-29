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29.03.18 10:57
Более тысячи военнослужащих ВДВ одновременно десантировались на учениях под Рязанью
"Сегодня в ходе основной фазы дивизионного командно-штабного учения ВДВ было произведено массовое десантирование 24 единиц боевой техники и более одной тысячи человек личного состава парашютным способом", - сообщили в российском военном ведомстве.
Десантирование личного состава, боевой техники и артиллерийских систем проводилось одновременно на две площадки приземления, находящихся в Рязанской области.
Командно-штабное учение на местности с десантированием проводится с Тульским соединением ВДВ, которым командует генерал-майор Павел Кирси. Подразделения соединения дислоцируются в Тульской, Московской и Рязанской областях.
Десантирование техники осуществлялось из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации России с высоты 800 метров на площадки приземления "Житово" и "Новики".
"После приземления десантники произвели расшвартовку боевых машин и приступили к выполнению поставленной тактической задачи", - сказали в министерстве.
Учения будут продолжаться до пятницы, в ходе них апробируются новые формы и способы применения подразделений соединения десантников.
"По замыслу учения, подразделения соединения ВДВ действуют в тылу условного противника и выполняют задачи в условиях активного применения диверсионно-разведывательных групп и средств радиоэлектронной борьбы условного противника", - сообщили в Минобороны.
Подразделения соединения ВДВ после осуществления переброски авангарда с боевой техникой на самолетах военно-транспортной авиации Ан-26 и Ил-76 одновременно десантировались парашютным способом на две площадки приземления. Десантирование проводилось в непосредственной близости от объектов условного противника.
Выброска парашютистов применяющих парашютную систему Д-10 проходила с высоты 800 метров, а спецподразделений на парашютных системах специального назначения с высоты 1,5 тысячи метров.
Десантирование подразделений специального назначения ВДВ проходило непосредственно перед десантированием боевой техники в район предстоящих действий. Разведчики провели разведку объектов и огневых точек условного противника и их координаты передали артиллерийским расчетам и поддерживающей авиации для нанесения точного огневого поражения.
Всего в учениях с подразделениями Тульского соединения (ВДВ) задействовано более 2 тысяч военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники, а также около 30 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО Западного военного округа.
На площадке приземления действия десанта с воздуха прикрывали вертолеты армейской авиации Ми-24 и истребители Су-27 и Су-30.
На заключительном этапе учений, при осуществлении маневренных действий в наступлении и обороне, десантники проведут боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения и боевых машин десанта БМД-2, БМД-4М и самоходно-артиллерийских орудий 2С-9 "Нона" на полигонах "Сельцы" и "Дубровичи", расположенных в Рязанской области.
Учения носят плановый характер, ими командует начальник штаба - первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.
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