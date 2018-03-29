Аэропорт Нижнего Новгорода в 2018г направит на модернизацию более 200 млн руб

29.03.18 11:02

© РИА Новости. Роман Владимиров

29 марта. Interfax-Russia.ru - ПАО "Международный аэропорт "Нижний Новгород" (МАНН, "Стригино", входит в холдинг "Аэропорты регионов") в рамках программы модернизации в 2018 году планирует инвестировать более 200 млн рублей, говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, основная часть средств - более 120 млн рублей - пойдет на обновление парка спецтехники. В частности, будет закуплен новый деайсер (для противообледенительной обработки - ИФ) и подметательно-продувочная машина. Также около 100 млн рублей будет вложено в закупку оборудования для обеспечения авиационной безопасности, а также в модернизацию объектов аэропорта.

"Ежегодно международный аэропорт "Стригино" принимает инвестиционную программу в связи с тем, что к нам предъявляют жесткие требования, связанные с обслуживанием и безопасностью пассажиров. Средства выделяются как на закупку нового оборудования, так и на капитальное строительство новых объектов или ремонт уже существующих", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора МАНН Дениса Букина.