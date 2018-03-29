Проданы все 15 тыс. билетов на первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде

29.03.18 11:43

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 марта. Interfax-Russia.ru - В Калининграде на первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 реализованы все билеты, выставленные на продажу, сообщила пресс-служба футбольного клуба "Балтика".

"Всего было продано 15 тыс. билетов. Это очень хороший результат для матча между "Балтикой" и "Крыльями Советов", который состоится 11 апреля", - говорится в сообщении.

В продажу поступили билеты на второй матч "Балтики", который пройдет на стадионе ЧМ 21 апреля. "Балтика" будет играть с футбольным клубом "Химки".

Как сообщалось, в Калининграде спрос на билеты на тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 намного превысил предложение. Планировалось, что всего будут продано 10 тыс. билетов. Однако по поручению губернатора Антона Алиханова было выпущено 5 тыс. дополнительных билетов.

Министерство спорта РФ рекомендовало городам-организаторам чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в целях сохранения газонов в условиях низких температур не проводить спортивные мероприятия на аренах ранее 11 апреля.

Стадион Калининграда построен на острове Октябрьский и рассчитан на 35 тыс. зрителей. Официально он еще не сдан в эксплуатацию.

В Калининграде в рамках ЧМ-2018 пройдут четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22-го - Сербия со Швейцарией, 25-го - Испания с Марокко и 28-го - Англия с Бельгией.