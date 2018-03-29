Ячейка ИГИЛ ликвидирована на Кубани, изъяты компоненты взрывного устройства

29.03.18 11:44

© РИА Новости. ФСБ РФ

29 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники ФСБ пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки запрещенной в РФ организации "Исламское государство" на территории Краснодарского края, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе УФСБ России по региону в четверг.

"В марте 2018 года в рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий в одном из муниципальных образований пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки. Установлено, что один из ее участников через интернет поддерживал связь с членами международной террористической организации "Исламское государство" в Сирии", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в процессе контактов фигурант высказывал намерения выехать в Сирию для вступления в террористическую организацию, в связи с чем получил необходимые инструкции по переправке.

"По адресу проживания подозреваемого обнаружены готовые к сбору компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы", - отметили в пресс-службе.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.33, ч.2 ст.205.5 УК РФ (пособничество участию в террористической организации).