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29.03.18 11:44
Ячейка ИГИЛ ликвидирована на Кубани, изъяты компоненты взрывного устройства
"В марте 2018 года в рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий в одном из муниципальных образований пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки. Установлено, что один из ее участников через интернет поддерживал связь с членами международной террористической организации "Исламское государство" в Сирии", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он добавил, что в процессе контактов фигурант высказывал намерения выехать в Сирию для вступления в террористическую организацию, в связи с чем получил необходимые инструкции по переправке.
"По адресу проживания подозреваемого обнаружены готовые к сбору компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы", - отметили в пресс-службе.
Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.33, ч.2 ст.205.5 УК РФ (пособничество участию в террористической организации).
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