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29.03.18 11:46

Тульская область внедряет "пилотный" региональный экспортный стандарт

© РИА Новости. Виктор Толочко
29 марта. Interfax-Russia.ru - Тульская область вошла в число пилотных регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта, разработана стратегия региона по экспортному потенциалу, сообщил председатель правительства региона Юрий Андрианов на встрече представителей таможенных органов Центрального таможенного управления в Туле.

"Область вошла в число "пилотных" субъектов по внедрению Регионального экспортного стандарта. В рамках реализации этого проекта создан Экспортный совет Тульской области и разработана Экспортная стратегия региона. Создан Центр поддержки экспорта, который оказывает всестороннее содействие представителям малого и среднего предпринимательства, ведущим экспортную деятельность", - приводит пресс-служба облправительства слова Ю.Андрианова.

Глава облправительства отметил, что тульский регион - экспортно-ориентированный. В 2017 году экспорт товаров из Тульской области по стоимости превысил объемы импорта в 3,6 раза, количество стран - торговых партнеров региона увеличилось до 136.

В свою очередь, и.о. начальника Центрального таможенного управления Константин Галныкин отметил, что одна из важнейших задач таможенных органов - обеспечение эффективного функционирования особых экономических зон (ОЭЗ).

"Первая ОЭЗ в ЦФО встретила своих резидентов в 2007 году. Сегодня успешно функционируют четыре особые экономические зоны. В Калужской, Липецкой и Тульской областях это ОЭЗ промышленно-производственного типа, в Тверской области - туристско-рекреационного типа", - подчеркнул К.Галныкин.

Участники заседания рассмотрели вопросы функционирования ОЭЗ, совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля товаров, перемещаемых резидентами ОЭЗ в регионе деятельности Центрального таможенного управления.

В регион деятельности управления входят Москва и 17 областей Центральной России. ЦТУ подчинено 13 таможен (Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская),Центральная оперативная таможня и Приокский тыловой таможенный пост.

Как сообщалось, внешнеторговый оборот в зоне ответственности Тульской таможни (входят Тульская и Рязанская области) в 2017 году составил $4 млрд 795 млн, что на 49% выше 2016 года. Сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительным, превышение экспорта над импортом составило $2,017 млрд.

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