Проложен тоннель новой ветки метро под действующей Таганско-Краснопресненской линией

29.03.18 12:03

© РИА Новости. Максим Блинов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Проходка тоннеля Кожуховской линии под действующей Таганско-Краснопресненской веткой метро завершена, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.

"Тоннелепроходческий комплекс проложил 51,8 метра тоннеля Кожуховской линии метро под действующими путями "фиолетовой ветки с небольшим опережением графика", - сказал М. Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время идет проверка путей действующей Таганско-Краснопресненской линии для того, чтобы возобновить пассажирское движение по закрытому участку.

"На этом участке с помощью многофункционального диагностического комплекса специалисты проверяют состояние путей и габариты действующих тоннелей "фиолетовой" ветки. После того, как будет подтверждено полное отсутствие деформаций в тоннелях, линия вновь заработает для пассажиров", - пояснил заместитель мэра.

По словам Марса Газизуллина, генерального директора компании "Мосинжпроект" (единый оператор программы развития московского метрополитена), работы на участке велись под круглосуточным мониторингом за состоянием действующих тоннелей "фиолетовой" ветки и строящегося тоннеля Кожуховской линии.

В связи со строительством участка тоннеля новой Кожуховской линии метро под тоннелями Таганско-Краснопресненской линии три станции - "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" - с 24 марта временно закрыты для пассажиров.