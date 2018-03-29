|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.03.18 12:39
Двери в кинозал "Зимней вишни" мог запереть один из зрителей
Он записал и выложил в интернете видеообращение, в котором утверждает, что изначально все двери в кинозалы ТРЦ были открыты.
"Люди выбегали, но остались только в зале, где шел мультик. Дети промедлили и когда они добрались к выходу (из зала - ИФ), в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели туда не прибыли", - сказал И.Востриков.
Он отметил, что мужчина, закрывший дверь все-таки сумел спастись.
"Вопрос у меня один - почему не была задействована вертолетная техника? Да, людей бы вряд ли спасли, но мы бы смогли бы нормально их похоронить. А теперь нам надо ждать три недели (на время ДНК-экспертизы - ИФ), потому что они выгорели настолько, что их невозможно опознать", - заявил И.Востриков.
Он также высказал недоверие информации, что пожарные прибыли на место вовремя.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket