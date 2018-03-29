Двери в кинозал "Зимней вишни" мог запереть один из зрителей

29.03.18 12:39

© РИА Новости. Алексей Даничев

29 марта. Interfax-Russia.ru - Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший на пожаре в "Зимней вишне" трех детей, супругу и сестру, получил доступ к записям камер наблюдения ТРЦ и выяснил, почему двери в один из кинозалов оказались закрыты.

Он записал и выложил в интернете видеообращение, в котором утверждает, что изначально все двери в кинозалы ТРЦ были открыты.

"Люди выбегали, но остались только в зале, где шел мультик. Дети промедлили и когда они добрались к выходу (из зала - ИФ), в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели туда не прибыли", - сказал И.Востриков.

Он отметил, что мужчина, закрывший дверь все-таки сумел спастись.

"Вопрос у меня один - почему не была задействована вертолетная техника? Да, людей бы вряд ли спасли, но мы бы смогли бы нормально их похоронить. А теперь нам надо ждать три недели (на время ДНК-экспертизы - ИФ), потому что они выгорели настолько, что их невозможно опознать", - заявил И.Востриков.

Он также высказал недоверие информации, что пожарные прибыли на место вовремя.