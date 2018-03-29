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Число жертв отравления газом в жилом доме в Прикамье увеличилось до пяти

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
29 марта. Interfax-Russia.ru - Еще двое погибших обнаружены в многоквартирном жилом доме в Кизеле (Пермский край), где в одной из квартир три человека погибли, по предварительным данным, из-за отравления газом, сообщается в пресс-релизе регионального следственного управления СКР в четверг.

"При проведении обхода в квартире, расположенной этажом выше, были обнаружены тела пожилой женщины и ее 63-летнего сына", - говорится в пресс-релизе.

В рамках расследования уголовного дела следователи задержали двоих сотрудников управляющей компании, обслуживающей этот многоквартирный дом.

Предварительно установлено, что проверки вентиляции проводились подозреваемыми формально, меры для устранения неисправностей не принимались: дымоход заполнен осколками кирпичей, вытяжная тяга отсутствует.

"При осмотре на месте видимых следов, указывающих на то, что погибшие люди стали жертвами насильственных преступлений, не обнаружено. По предварительным данным, их смерть наступила в результате острого отравления угарным газом", - отмечается в пресс-релизе.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел (против личности и общественной безопасности) краевого Следственного управления СКР.

Как сообщалось, пожилая женщина, ее супруг и их 50-летний сын были обнаружены в одной из квартир дома в Кизеле.

По данным следствия, в квартире погибших была установлена водонагревательная газовая колонка, эксплуатация которой при неисправной вентиляции могла привести к отравлению людей угарным газом. Для установления причин смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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