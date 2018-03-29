Более 150 дел о коррупции возбудили в Дагестане против различных руководителей

29.03.18 13:22

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Полторы сотни руководителей различного уровня попали под уголовное преследование в Дагестане, сообщил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов в четверг на сессии Народного собрания.

"В отношении 155 руководителей различного уровня возбуждено 155 уголовных дел коррупционной направленности по 251 преступлению. Фигурантами 63 уголовных дел руководители и должностные лица республиканских министерств и ведомств, главы администраций городов и районов", - сказал А.Магомедов.

По его словам, результаты работы по противодействию коррупции улучшены. В целом выявлено 601 преступление, 459 уголовных дел направлено в суд.