В Дагестане в 2017 году уничтожено 40 боевиков

29.03.18 13:29

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29 марта. Interfax-Russia.ru - Десятки участников незаконных вооруженных формирований были уничтожены в Дагестане в минувшем году, сообщил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов.

"Ликвидировано 40 бандитов, полностью уничтожены шесть диверсионно-террористических групп, 312 боевиков и их пособников были задержаны, 19 - сдались добровольно", - сказал министр в четверг на сессии Народного собрания республики.

Он отметил, что численный состав бандгрупп сократился в разы и "достиг исторического минимума за последние 20 лет".