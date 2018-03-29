Олега Анофриева похоронят в пятницу на Аксиньинском кладбище

29.03.18 13:44

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 марта. Interfax-Russia.ru - Народного артиста России Олега Анофриева, скончавшегося в минувшую среду, похоронят в пятницу, 30 марта, на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья, сообщили "Интерфаксу" в Гильдии актеров кино.

"Олега Анофриева похоронят на Аксиньинском кладбище 30 марта. Прощание с артистом пройдет в пятницу в Центральной клинической больнице управления делами президента", - сообщили в четверг в Гильдии актеров кино.

О.Анофриев скончался в возрасте 87 лет. Он прославился как актер, певец и автор песен. Окончил Школу-студию МХАТ, после был принят в труппу московского Центрального детского театра. Также служил в театре имени Маяковского, театре имени Моссовета.