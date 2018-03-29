СКР сообщил о троих найденных живыми после пожара к кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня"

29.03.18 13:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 марта. Interfax-Russia.ru - Трое пропавших без вести при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово нашлись живыми, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67-ми пропавших трое из них установлены среди живых", - сказала С.Петренко в четверг "Интерфаксу".

Таким образом, по ее словам, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64-х человек во время пожара в ТРЦ.

Ранее С.Петренко сообщала, что по заявлениям родственников, всего пропавшими в результате пожара в "Зимней вишне" числятся 67 человек.