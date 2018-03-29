Женская деловая "двадцатка" соберется в сентябре в Петербурге

29.03.18 14:10

© РИА Новости. Владимир Федоренко

29 марта. Interfax-Russia.ru - Заседание женской деловой "двадцатки" пройдет в рамках второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге в сентябре, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Практически завершена работа по формированию программы форума. Одной из её главных особенностей станет проведение ведущими международными организациями и объединениями целого ряда дискуссионных сессий, заседаний, презентаций своих исследований", - сказала В.Матвиенко в четверг на заседании оргкомитета по проведению форума.

"В программе уже представлены такие мероприятия, как специальные сессии ЮНИДО и ЮНЕСКО, семинар АТЭС, заседание женского делового клуба БРИКС. Предусмотрены презентации доклада Всемирной организации здравоохранения и исследования Международной организации труда. Впервые в России планируется проведение заседания женской деловой "двадцатки", - отметила спикер Совета Федерации.

Второй Евразийский женский форум пройдет 20-21 сентября в Санкт-Петербурге.

По словам спикера, предстоящий Форум обещает быть намного масштабнее предыдущего. Так, в первом форуме приняли участие делегации из 80 стран, а сейчас уже направлено 360 приглашений в 157 государств.

Как сказала В.Матвиенко, практически все международные структуры, имеющие отношение к женской проблематике, заявили о намерении приехать в Санкт-Петербург. "И не просто поучаствовать, большинство из них хотят провести свои собственные мероприятия на полях форума. Подтвердили своё участие представители Совета Европы, Межпарламентского союза, ОБСЕ, БРИКС и других", - отметила она.

Спикер сообщила, что во второй день форума предполагается проведение масштабной акции к Международному дню мира, который ежегодно по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается 21 сентября.