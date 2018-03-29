В Петербурге из-за гриппа на неделю продляют каникулы для младшеклассников

29.03.18 14:14

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 марта. Interfax-Russia.ru - Комитет по образованию Санкт-Петербурга принял решение о продлении на неделю каникул для учащихся младших классов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора каникулы у учащихся с 1 по 4 классы продлеваются на неделю, они выйдут на учебу 9 апреля", - сказал собеседник.

Ученики с 5 по 11 класс вернутся к обучению 2 апреля, как и планировалось.

"Для профилактики будут усилены меры по проверке учащихся перед уроками на предмет выявления заболевших. При заболеваемости более 20% учеников образовательный процесс будет приостанавливаться", - добавили в комитете.

Ранее по рекомендации Роспотребнадзора комитет распорядился начать каникулы раньше - с 21 марта.