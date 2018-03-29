Полтора десятка сел Алтайского края оказались изолированы из-за подтопления дорог

29.03.18 14:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 марта. Interfax-Russia.ru - В шести районах Алтайского края из-за поврежденных паводком дорог и мостов нарушено транспортное сообщение, сообщает пресс-центр правительства региона в четверг.

"На данный момент в Алтайском крае 14 населенных пунктов, не имеющих транспортного сообщения. К трем из них есть пешеходные дороги, но нет проезда автотранспорта. Дорожники края восстанавливают проезд, и они израсходовали уже около 22 тыс. тонн каменных материалов. Сложности возникают там, где оказались повреждены мосты - такие объекты быстро не восстановить. (...) На особом контроле шесть районов", - говорится в сообщении.

По последним данным, дороги полностью закрыты по направления от села Малоенисейское до поселка Заозерный, от села Искра до границы с Республикой Алтай, а также от села Круглое до границы с Казахстаном.

Восстановлением дорог и мостов занимаются около 460 специалистов и 360 единиц техники. Проектировщики, гидрологи, инженеры обследуют поврежденные участки дорог и мосты, затем будет составлена "дорожная карта", которая даст возможность оценить ущерб и принять меры.

"Ситуация не катастрофична: колоссальное обновление дорожной инфраструктуры, выполненное после масштабного наводнения 2014 года, позволило создать определенный запас прочности в предгорных районах Алтайского края", - подчеркивается в пресс-релизе.

24 марта в связи с ухудшением паводковой ситуации в Алтайском крае был введен режим повышенной готовности, 27 марта - режим ЧС. МЧС прогнозирует стабилизацию обстановки не ранее апреля.

По последним данным, в регионе подтоплено 1 тыс. 12 жилых домов и 4 тыс. 113 приусадебных участков.

Следственные органы зарегистрировали два сообщения о гибели людей в зоне подтопления. 26 марта в селе Солонешное около дома в паводковых водах было обнаружено тело местного жителя. Второй случай зарегистрирован 27 марта в селе Зеленый дол: эвакуированный накануне подтопления из дома мужчина позже вернулся в свое жилье, его тело обнаружили сотрудники МЧС.