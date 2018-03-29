Обильный паводок прогнозируется в Пензенской области

29.03.18 14:32

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 марта. Interfax-Russia.ru - Синоптики прогнозируют начало весеннего половодья в Пензенской области в апреле, сообщается в четверг на официальном портале правительства региона со ссылкой на данные межведомственной паводковой комиссии.

"Из-за затянувшихся в этом году холодов паводок запаздывает и обещает быть обильным. С начала апреля в регионе ожидается резкое потепление, плюсовые температуры будут держаться круглые сутки, что приведет к интенсивному таянию снега", - говорится в сообщении.

При этом синоптики отмечают, что из-за сильных дождей осенью и зимой в почве скопилось много влаги, после чего земля промерзла - в некоторых местах на глубину более метра.

В ближайшее время межведомственные комиссии возьмут на особый учет жилые дома в местах возможного подтопления, в которых проживают тяжелобольные, инвалиды, беременные женщины, а также престарелые граждане.

"Будут определены транспортные средства и места эвакуации указанных категорий граждан в случае экстренной ситуации. Кроме того, с началом половодья будет усилен производственно-лабораторный контроль качества питьевой воды, а также контроль за эксплуатацией водопроводных сетей, сооружений и водоисточников в зонах возможного подтопления", - отмечается в пресс-релизе.

По сообщению пресс-службы, в Пензенской области к началу паводка уже подготовлены более двухсот лодок и более трехсот единиц водооткачивающей техники, несколько тысяч деревянных пешеходных трапов, а также свыше 11 тыс. мешков с песком и другие спасательные средства.