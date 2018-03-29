Сбой в Telegram устранен, сервис заработал у большинства пользователей

29.03.18 14:49

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

29 марта. Interfax-Russia.ru - Telegram восстановил работу для большинства своих пользователей, сообщила администрация мессенджера в Twitter.

Тех пользователей, которые продолжают испытывать проблемы (особенно в Германии, Иране или странах СНГ), Telegram призывает немного подождать.

Сбой Telegram произошел в четверг - он затронул работу мобильного приложения и веб-клиента мессенджера. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбой отключением питания серверов в дата-центре.