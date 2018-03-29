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29.03.18 15:06
Роботизированная ферма за 70 млн руб. открылась в Калужской области
Объем инвестиций в ферму составил порядка 70 млн рублей, из них 20 млн рублей - средства господдержки.
Роботизированная ферма рассчитана на 120 животных. В хозяйстве в настоящее время содержится 175 коров, из них 55 телят.
"Ведется работа по увеличению численности стада, закупается технологическое оборудование, запущены две роботизированные установки марки Lely Astronaut", - отмечается в сообщении пресс-службы.
КФХ Елены Слесаревой стало 34-й роботизированной фермой в регионе. Хозяйство организовано в 2014 году, стало участником программы развития семейных животноводческих ферм Калужской области.
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