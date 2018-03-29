Роботизированная ферма за 70 млн руб. открылась в Калужской области

29.03.18 15:06

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 марта. Interfax-Russia.ru - КФХ Елены Слесаревой открыло в Ульяновском районе Калужской области молочную ферму с роботизированными доильными установками, сообщила пресс-служба правительства региона.

Объем инвестиций в ферму составил порядка 70 млн рублей, из них 20 млн рублей - средства господдержки.

Роботизированная ферма рассчитана на 120 животных. В хозяйстве в настоящее время содержится 175 коров, из них 55 телят.

"Ведется работа по увеличению численности стада, закупается технологическое оборудование, запущены две роботизированные установки марки Lely Astronaut", - отмечается в сообщении пресс-службы.

КФХ Елены Слесаревой стало 34-й роботизированной фермой в регионе. Хозяйство организовано в 2014 году, стало участником программы развития семейных животноводческих ферм Калужской области.