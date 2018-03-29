Найденных в Москве львят передадут Липецкому зоопарку

29.03.18 15:20

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 марта. Interfax-Russia.ru - Обнаруженные на территории Москвы в прошлом году два львенка 30 марта будут переданы Липецкому зоопарку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы в четверг.

"В Липецкий зоопарк отправятся львица Кира, найденная в Бирюлево, и львенок Кальянчик, изъятый из московской кальянной. Животные одного возраста, проживали в одном вольере, хорошо контактируют друг с другом", - сказал собеседник агентства.

Львица Кира была обнаружена зимой 2017 года в промзоне района Бирюлево. До настоящего времени львица проживала в центре реабилитации диких животных "Простар+" департамента природопользования.

Львенок Кальянчик был обнаружен в одной из кальянных в центре Москвы. Документов, подтверждающих законность владения, не было предоставлено, после чего животное направили в тот же центр реабилитации диких животных.

"У нас уже налажено постоянное сотрудничество с Липецким зоопарком. В зоопарке хорошие условия содержания животных. Не так давно мы передали коллегам двух зеленоградских медведей Мишу и Машу. Что касается случаев с дикими кошками, то, к сожалению, подобные истории мы фиксируем все чаще, и это результат безответственного поведения людей. Поэтому закон о защите диких животных в Москве крайне необходим", - сказал глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.