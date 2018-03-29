Шесть станций может появиться на Бирюлевской линии метро

29.03.18 15:42

© РИА Новости. Владимир Астапкович

29 марта. Interfax-Russia.ru - На перспективной Бирюлевской линии Московского метро планируется построить шесть станций, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На протяжении этой линии предполагается построить шесть станций - "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно", "Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное". Таким образом, метро станет ближе почти для полумиллиона горожан", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, новая линия пройдет по территории районов Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово, Бирюлево.

Как отметил глава стройкомплекса, при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро закладывается возможность "проходки" новых радиальных направлений, в том числе в район Бирюлево. М.Хуснуллин напомнил, что одна такая радиальная линия - Кожуховская - уже строится.

"В перспективе развитие получат Рублево-Архангельская линия, которая возьмет начало от станции Большого кольца "Улица Народного ополчения", а также новая линия на присоединенной территории от станции "Улица новаторов" до Троицка через Коммунарку", - рассказал заммэра.