Электроснабжение в четырех районах Дагестана восстановлено

29.03.18 15:52

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

29 марта. Interfax-Russia.ru - Специалисты восстановили электроснабжение в четырех районах Дагестана, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель Дагестанской сетевой компании Александра Дудченко.

"Электроснабжение в Тляратинском, Бежтинском, Цунтинском и Шамильском районах Республики Дагестан. Устранением аварии занимались две бригады с двумя единицами спецтехники. В настоящее время все потребители запитаны", - сказала А.Дудченко.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на ЛЭП без электроснабжения остались четыре района Дагестана.