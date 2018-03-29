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29.03.18 15:57
Судовладелец заявляет о недопуске адвоката к экипажу задержанного Украиной крымского сейнера
"Адвоката не пускают, хотя с портом и таможенниками визит уже согласовали. Не пускают пограничники, говоря, что им необходимо трое суток для установления личности", - сказал собеседник агентства.
"Грубо нарушены права членов экипажа: незаконное задержание при отсутствии какой-либо документации. Через 72 часа не предъявлены обвинения, то есть не имеют права удерживать далее", - заявил представитель судовладельца.
"Отобрали паспорта и утверждают, что у экипажа нет документов", - добавил собеседник "Интерфакса".
Кроме того, пока нет возможности передать продукты и воду на борт сейнера. "Службы порта отказываются заключать договоры на обеспечение водой, питанием, топливом", - сказал представитель судовладельца.
"Ощущение, что от людей хотят добиться того, чтобы они подписали бы в дальнейшем что угодно, чтобы на данный момент получить обеспечение", - предположил собеседник агентства.
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