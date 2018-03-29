Судовладелец заявляет о недопуске адвоката к экипажу задержанного Украиной крымского сейнера

29.03.18 15:57

© РИА Новости. Владимир Песня

29 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники украинской погранслужбы не пускают адвоката к экипажу судна "Норд" (флаг РФ, порт приписки - Керчь, Крым), задержанного в Азовском море четверо суток назад, сообщил "Интерфаксу" представитель судовладельца - керченского рыбколхоза имени Первого мая.

"Адвоката не пускают, хотя с портом и таможенниками визит уже согласовали. Не пускают пограничники, говоря, что им необходимо трое суток для установления личности", - сказал собеседник агентства.

"Грубо нарушены права членов экипажа: незаконное задержание при отсутствии какой-либо документации. Через 72 часа не предъявлены обвинения, то есть не имеют права удерживать далее", - заявил представитель судовладельца.

"Отобрали паспорта и утверждают, что у экипажа нет документов", - добавил собеседник "Интерфакса".

Кроме того, пока нет возможности передать продукты и воду на борт сейнера. "Службы порта отказываются заключать договоры на обеспечение водой, питанием, топливом", - сказал представитель судовладельца.

"Ощущение, что от людей хотят добиться того, чтобы они подписали бы в дальнейшем что угодно, чтобы на данный момент получить обеспечение", - предположил собеседник агентства.