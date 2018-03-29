В Калининграде начали проверку инцидента со школьным автобусом в Германии

29.03.18 16:21

© РИА Новости. Игорь Маслов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области приступило к проверке инцидента со школьным автобусом, перевозившим детей по Германии, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

"Начата служебная проверка данного факта. Известно, что поездка школьников в Германию была организована самими родителями через одну из туристических фирм. Всего в путешествие отправились 40 человек, из которых 17 - родители. Вопросы в первую очередь будут задаваться представителям турфирмы, которая предоставила для поездки автобус", - сказал Д.Лысков.

По его словам, властям было известно об этой детской групповой поездке. Всего на каникулах за границу выезжало 11 аналогичных групп. Все они уже вернулись.

Как сообщалось, в Германии полиция задержала туристический автобус из России, который перевозил детей, но не соответствовал немецким требованиям безопасности. Транспортное средство было задержано, а пассажирам предоставлен другой автобус, на котором они благополучно вернулись в Россию.