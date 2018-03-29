Прокурор просит 15 лет колонии строгого режима колонии для офицера СКР Максименко, обвиняемого в коррупции

29.03.18 16:29

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

29 марта. Interfax-Russia.ru - Гособвинение считает доказанной вину начальника Управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко в коррупции, сообщил в четверг "Интерфаксу" его адвокат Андрей Гривцов.

"В ходе прений прокурор попросил для Максименко наказания в виде 15 лет колонии строгого режима со штрафом 165 млн рублей", - сказал он.

Прения проданному делу прошли в четверг в Мосгорсуде в закрытом режиме. Это связано с тем, что участники процесса в своих заключительных выступлениях ссылаются на доказательства, исследованные судом в закрытом режиме.

После заседания прокурор Борис Локтионов рассказал журналистам, что сумма штрафа является почти восьмикратной по отношению к сумме взятки.

"Гособвинение считает доказанной вину Максименко в полном объеме. Мы также учли наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих", - сказал прокурор.

М.Максименко инкриминируется получение двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) - $500 тыс. от предпринимателя Олега Шейхаметова и $50 тыс. от бизнесмена Бадри Шенгелии.

Согласно обвинительному заключению, М.Максименко получил от О.Шейхаметова денежные средства за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Родчельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Второй эпизод дела М.Максименко связан с якобы полученными им от петербургского бизнесмена Б.Шенгелии $50 тыс. за организацию служебной проверки и возбуждение дела против сотрудников полиции, которые проводили оперативные мероприятия в отношении предпринимателя и незаконно изъяли у него часы.

М.Максименко категорически отрицает свою причастность к инкриминируемым преступлениям.