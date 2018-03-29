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29.03.18 16:32
Замначальника ставропольской полиции арестован по обвинению в мошенничестве
Постановлением Ставропольского краевого суда от 29 марта по ходатайству следователя В.Новиков заключен под стражу сроком на 1 месяц и 6 суток, говорится в сообщении.
В.Новиков подозревается по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
По данным следственного управления СКР по краю, в 2013 году подозреваемый без согласия собственника продал его квартиру в Ставрополе, в результате чего ему был причинен ущерб не менее 2,9 млн рублей.
В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по краю сообщает, что ведомство проводит проверку.
"Проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел. Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.
Непосредственный руководитель сотрудника будет привлечен к дисциплинарной ответственности, отмечает пресс-служба.
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