Замначальника ставропольской полиции арестован по обвинению в мошенничестве

29.03.18 16:32

© РИА Новости. Алексей Филиппов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Замначальника управления МВД России по Ставрополю Владимир Новикова арестован по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба краевого суда.

Постановлением Ставропольского краевого суда от 29 марта по ходатайству следователя В.Новиков заключен под стражу сроком на 1 месяц и 6 суток, говорится в сообщении.

В.Новиков подозревается по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По данным следственного управления СКР по краю, в 2013 году подозреваемый без согласия собственника продал его квартиру в Ставрополе, в результате чего ему был причинен ущерб не менее 2,9 млн рублей.

В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по краю сообщает, что ведомство проводит проверку.

"Проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел. Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.

Непосредственный руководитель сотрудника будет привлечен к дисциплинарной ответственности, отмечает пресс-служба.