Московские следователи направили в суд дело о присвоении 202 миллионов рублей

29.03.18 16:35

© РИА Новости. Вадим Жернов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Столичные следователи направили в суд уголовное дело в отношении девяти мошенников, завладевших финансами акционеров негосударственного пенсионного фонда, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Фигуранты под угрозой насилия заставили двоих акционеров негосударственного пенсионного фонда подписать в пользу соучастников передаточные распоряжения на 100 400 акций каждое, общей стоимостью свыше 202 миллионов рублей. Кроме того, злоумышленники похитили у одного из потерпевших денежные средства в размере около полумиллиона рублей, а также выдвинули требование о передаче им впоследствии еще большей суммы", - говорится в сообщении представителя министерства.

По информации следствия, одна из участниц организованной группы исполняла обязанности нотариуса и готовила документы для передачи ценных бумаг.

В настоящее время всем участникам организованной группы предъявлено обвинение, предусмотренное статьей 163 УК РФ (вымогательство). Соучастнице, исполнявшей обязанности нотариуса, кроме того, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.