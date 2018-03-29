Очаг возгорания в "Зимней вишне" находился в батутной "ванне" с мягкими кубиками

29.03.18 17:00

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 марта. Interfax-Russia.ru - Специалисты установили очаг возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщил журналистам в четверг представитель оперативного штаба ликвидации ЧС.

"В батутной комнате находилось две "ванны" с мягкими кубиками. Вспышка была в той, что ближе к стене", - сказал представитель штаба.

Он также сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что существует две рабочие версии причины пожара: привнесение огня и короткое замыкание электропроводки.

"Мы без экспертизы однозначно назвать точную причину не можем", - добавил собеседник агентства.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Версию об очаге пожара в батутной "ванне" следствию высказывал один из свидетелей по делу управляющей ТРЦ Надежде Судденок, его показания зачитывались в суде.