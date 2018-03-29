Волонтерский центр чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 открылся в Ростовской области

29.03.18 16:58

© РИА Новости. Максим Богодвид

Ростов-на-Дону. 29 марта. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Один из пятнадцати российских волонтерских центров чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 открылся в Таганроге в четверг, сообщил журналистам первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

"Для участия в чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019 от Ростовской области по региональной квоте поедут 25 лучших волонтеров, прошедших сложный отбор и обучение в этом центре. Более 300 жителей нашей области уже подали заявки на участие", - сказал И.Гуськов.

Он отметил, что конкурс среди волонтерских объединений на статус ресурсного центра WorldSkills Kazan 2019 был запущен в сентябре 2017 года. Конкурсанты подготовили заявочную документацию, провели в своих и близлежащих регионах презентации мирового чемпионата и волонтерской программы. По итогам конкурса, одним из ресурсных центров по набору волонтеров стал таганрогский Институт компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ.

"Донской регион славится волонтерскими традициями, добровольческое движение становится все более популярным у жителей региона. В 2017 году донскими волонтерами проведены тысячи мероприятий, более 100 тысяч молодых людей занимается добровольческой деятельностью", - сказал И.Гуськов.

Ранее сообщалось, что региональный этап чемпионата WorldSkills в Новочеркасске собрал более 150 участников.