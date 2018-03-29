|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.03.18 16:58
Волонтерский центр чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 открылся в Ростовской области
"Для участия в чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019 от Ростовской области по региональной квоте поедут 25 лучших волонтеров, прошедших сложный отбор и обучение в этом центре. Более 300 жителей нашей области уже подали заявки на участие", - сказал И.Гуськов.
Он отметил, что конкурс среди волонтерских объединений на статус ресурсного центра WorldSkills Kazan 2019 был запущен в сентябре 2017 года. Конкурсанты подготовили заявочную документацию, провели в своих и близлежащих регионах презентации мирового чемпионата и волонтерской программы. По итогам конкурса, одним из ресурсных центров по набору волонтеров стал таганрогский Институт компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ.
"Донской регион славится волонтерскими традициями, добровольческое движение становится все более популярным у жителей региона. В 2017 году донскими волонтерами проведены тысячи мероприятий, более 100 тысяч молодых людей занимается добровольческой деятельностью", - сказал И.Гуськов.
Ранее сообщалось, что региональный этап чемпионата WorldSkills в Новочеркасске собрал более 150 участников.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket