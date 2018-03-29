Около 1,5 млрд рублей направлено на обустройство площадок и тренировочных баз ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

29.03.18 17:02

© РИА Новости. Владимир Сергеев

29 марта. Interfax-Russia.ru - Степень готовности будущих тренировочных площадок в Ростовской области для сборных-участниц чемпионата мира-2018 по футболу в России можно оценить как удовлетворительную, сообщил губернатор региона Василий Голубев во время инспекционной поездки на объекты ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону в четверг.

"Срок ввода всех тренировочных площадок - середина апреля. Степень их готовности на сегодня я оцениваю как удовлетворительную. Есть замечания по стадиону "СКА". Необходимо ускорить работы по вывозу мусора после сноса старых трибун, для этого городским властям следует активнее работать", - сказал В.Голубев.

Он отметил, что на обустройство этих площадок и тренировочных баз направлено около 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Также губернатор рассказал и о том, как данные спортивные объекты будут использоваться после проведения чемпионата мира.

"Каждый из этих объектов может стать своеобразным центром развития спорта, и, что важно, - детского спорта. Независимо от того, будут ли задействованы площадки в дни ЧМ, качество их должно быть высочайшим", - добавил В.Голубев.

Работы по подготовке объектов к вводу идут на пяти тренировочных полях и базах команд в Ростовской области к ЧМ-2018: стадионы "Олимп-2", "Локомотив", СКА и "Труд" в Ростове-на-Дону и стадион спорткомплекса имени Лакомова в Азове.

Ранее сообщалось, что стадион "Торпедо" в Таганроге, который станет тренировочной базой для команд-участниц чемпионата мира по футболу, уже получил заключение о соответствии.