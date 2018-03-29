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29.03.18 17:04
Электроснабжение в Западной Якутии полностью восстановлено после отключения из-за сильного ветра
"Из-за порывистого ветра произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ "Бирюк", " Кяччи", "2-й Нерюктяйинск" и выход из строя энергооборудования подстанции "2-й Нерюктяйинск". Персоналом участка распределительных сетей Олекминского энергорайона ЗЭС выполнены аварийно- восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Энергоснабжение Ленского района, в зоне ограничения которого оказалось 1500 жителей города Ленска, также восстановлено.
Ранее сообщалось, что электроснабжение в Ленском и Олекминском районах Якутии было нарушено из-за сильного порывистого ветра.
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