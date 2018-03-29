Корабли и катера Черноморского флота нанесли удар крылатыми ракетами по отряду кораблей противника на учениях

29.03.18 17:51

Фото пресс-службы Черноморского флота РФ

29 марта. Interfax-Russia.ru - Корабли Черноморского флота на учениях нанесли ракетный удар крылатыми ракетами по мишени, имитирующей отряд кораблей условного противника, сообщил врио начальника пресс-службы ЧФ Алексей Рулёв.

"В соответствии с планом боевой подготовки в рамках зачетного тактического учения бригады ракетных катеров Черноморского флота, корабли соединения выполнили боевые упражнения с нанесением ракетного удара крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции, имитирующей отряд кораблей условного противника", - сказал А.Рулёв.

Он уточнил, что ракетные катера "Набережные Челны", "Р-60" и "Ивановец" выполнили стрельбу противокорабельными крылатыми ракетами "Москит", которые успешно поразили заданную морскую цель.

"Результаты выполненного боевого упражнения подтверждены, данными телеметрии и визуально с беспилотных летательных аппаратов морской авиации ЧФ", - отметил А.Рулёв.

Безопасность выполнения пусков и закрытие опасного для плавания района были обеспечены примерно 10 боевыми кораблями и вспомогательными судами, а также самолетами морской авиации ЧФ.