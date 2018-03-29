|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.03.18 17:51
Корабли и катера Черноморского флота нанесли удар крылатыми ракетами по отряду кораблей противника на учениях
"В соответствии с планом боевой подготовки в рамках зачетного тактического учения бригады ракетных катеров Черноморского флота, корабли соединения выполнили боевые упражнения с нанесением ракетного удара крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции, имитирующей отряд кораблей условного противника", - сказал А.Рулёв.
Он уточнил, что ракетные катера "Набережные Челны", "Р-60" и "Ивановец" выполнили стрельбу противокорабельными крылатыми ракетами "Москит", которые успешно поразили заданную морскую цель.
"Результаты выполненного боевого упражнения подтверждены, данными телеметрии и визуально с беспилотных летательных аппаратов морской авиации ЧФ", - отметил А.Рулёв.
Безопасность выполнения пусков и закрытие опасного для плавания района были обеспечены примерно 10 боевыми кораблями и вспомогательными судами, а также самолетами морской авиации ЧФ.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket