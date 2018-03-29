Вбросы о жертвах пожара в Кемерово шли из Украины и Турции

29.03.18 18:00

© РИА Новости. Сергей Гунеев

29 марта. Interfax-Russia.ru - Вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерове в основном шли из Турции и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вбросы мы установили - в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается", - сказал Д.Песков на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики, отрывки стенограммы которого опубликованы на сайте русской службы Би-би-си.

По его словам, "доброжелатели" сознательно вбрасывали недостоверную информацию. "Естественно, в эмоциональной среде быстро распространились слухи о том, что погибших гораздо больше, чем цифры, которые были озвучены", - добавил пресс-секретарь президента.

Накануне Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгений Вольнов). Ему предъявлено заочно обвинение по ч.1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды). По данным следствия, Н.Кувиков публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, "вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

Между тем в Киеве заявили в связи с этим, что российская сторона может обратиться к украинской прокуратуре для проведения юридических процедур с украинским пранкером Е.Вольновым, но о его выдаче не может идти речи. "Украина не выдает своих граждан" - сказала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в четверг агентству "Интерфакс-Украина".