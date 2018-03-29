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30.03.18 06:06

Восьми моногородам в Иркутской области выделят субсидии на развитие малого бизнеса

© РИА Новости. Михаил Мордасов
30 марта. Interfax-Russia.ru - Моногорода Иркутской области в 2018 году получат 10,2 млн руб. на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Между восемью моногородами и министерством экономического развития Иркутской области подписаны соответствующие соглашения о доведении лимитов бюджетных обязательств", - говорится в сообщении.

Средства будут выделены в рамках региональной подпрограммы.

"Деньги пойдут на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, договоров лизинга, затрат на создание центров для детей. Отдельная мера поддержки направлена на социальное предпринимательство. Максимальный размер субсидий на одного предпринимателя - получателя поддержки - составляет не более 500 тыс. руб.", - отмечается в сообщении.

Как уточняется, в 2018 году планируется предоставить финансовую поддержку 25 предприятиям, которые работают в моногородах Иркутской области.

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