Пять человек госпитализированы в больницу из подтопленных сел Алтайского края

30.03.18 06:08

© РИА Новости. Андрей Стенин

30 марта. Interfax-Russia.ru - Нескольких жителей Смоленского района в Алтайском крае эвакуировали из подтопленных территорий в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре регионального Минздрава.

"За время паводка в центральную районную больницу села Смоленское из затопленных сел было эвакуировано пять человек. Нельзя сказать, что ухудшение их самочувствия связано с паводком. Однако специалисты приняли решение о необходимости госпитализации. В целом по краю за прошедшую неделю к медикам не поступали обращения об ухудшении самочувствия людей именно из-за паводка", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что в Смоленском районе подтоплено 15 населенных пунктов. Отрезанным водой оказалось село Старотырышкино, однако фельдшерско-акушерский пункт в нем не пострадал и работает в круглосуточном режиме.