Жители Камчатки выстроились в очереди за дешевыми авиабилетами до Москвы

30.03.18 06:13

© РИА Новости. Юрий Лашов

30 марта. Interfax-Russia.ru - Офис продаж "Аэрофлота" в Петропавловске-Камчатском с 31 марта переходит на ежедневный режим работы из-за старта продаж авиабилетов по субсидированным тарифам, сообщает в пятницу пресс-служба авиакомпании.

"Решение принято для максимального сокращения очередей, связанных с началом продаж авиабилетов по правительственной программе субсидированных перевозок", - говорится в сообщении.

В "Аэрофлоте" отмечают, что рабочий день у сотрудников офиса собственных продаж, расположенного в Петропавловске-Камчатском, будет начинаться с 9:00 и продолжаться до 19:30, закрываться на технический перерыв офис не будет.

"Новый график работы будет действовать до 30 апреля включительно. В дальнейшем решение будет приниматься исходя из текущей ситуации", - сказано в сообщении.

"Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Москву и обратно, а также между дальневосточными городами 29 марта.

Для снижения ажиотажа было принято решение, что забронировать билеты можно также через call-центр авиакомпании и выкупить их в офисе собственных продаж в течение 72 часов.

Стоимость перелета из Петропавловска-Камчатского в Москву по субсидированному тарифу составляет 7 тыс. 500 руб. с учетом такс и сборов или 15 тыс. руб. в направлении Петропавловск-Камчатский - Москва - Петропавловск-Камчатский. Улететь из Петропавловска-Камчатского во Владивосток можно за 6 тыс. руб., в Новосибирск - за 6 тыс. 200 руб.