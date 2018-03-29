Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту до 2,7 км

30.03.18 06:40

© РИА Новости. Евгений Нескомный

30 марта. Interfax-Russia.ru - Расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область) вулкан Эбеко в пятницу утром выбросил столб пепла на высоту до 2,7 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Согласно визуальным данным, на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 2,7 км. Пепловое облако смещается к северу и северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Текущая деятельность вулкана, отмечают в KVERT, может повлиять на низколетящие самолеты и аэропорт Северо-Курильска.