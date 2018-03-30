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30.03.18 07:34
Центр Южно-Сахалинска остался без водоснабжения из-за крупной аварии
"С вечера четверга и на протяжении всей сегодняшней ночи аварийно-восстановительные бригады муниципального предприятия "Городской водоканал" и несколько единиц тяжелой техники работают над устранением крупной утечки на магистральном водоводе диаметром 800 мм. Он подаёт воду с Луговского водозабора и питает весь центр Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.
Утечка, в результате которой терялось до 350 кубометров воды в час, произошла в районе частной жилой застройки на улице улицы Колхозной.
Изначально устранить аварию и восстановить подачу воды в ряд микрорайонов центра города планировалось в пятницу в 06:30 местного времени. Но теперь ремонтные работы существенно замедляет наполняющая котлован вода, отмечает пресс-служба. Ее откачку ведут несколько единиц техники.
"Ситуация осложняется ещё и тем, что в этом районе очень узкая дорога и плотная жилая застройка, что создаёт для техники весьма стесненные условия. Учитывая эти факторы, ориентировочное начало подачи холодной воды - после полудня сегодняшнего дня", - сообщает пресс-служба.
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