Центр Южно-Сахалинска остался без водоснабжения из-за крупной аварии

30.03.18 07:34

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 марта. Interfax-Russia.ru - Микрорайоны центральной части Южно-Сахалинска с вечера четверга находятся без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе города, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии областного центра.

"С вечера четверга и на протяжении всей сегодняшней ночи аварийно-восстановительные бригады муниципального предприятия "Городской водоканал" и несколько единиц тяжелой техники работают над устранением крупной утечки на магистральном водоводе диаметром 800 мм. Он подаёт воду с Луговского водозабора и питает весь центр Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.

Утечка, в результате которой терялось до 350 кубометров воды в час, произошла в районе частной жилой застройки на улице улицы Колхозной.

Изначально устранить аварию и восстановить подачу воды в ряд микрорайонов центра города планировалось в пятницу в 06:30 местного времени. Но теперь ремонтные работы существенно замедляет наполняющая котлован вода, отмечает пресс-служба. Ее откачку ведут несколько единиц техники.

"Ситуация осложняется ещё и тем, что в этом районе очень узкая дорога и плотная жилая застройка, что создаёт для техники весьма стесненные условия. Учитывая эти факторы, ориентировочное начало подачи холодной воды - после полудня сегодняшнего дня", - сообщает пресс-служба.