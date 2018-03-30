Нарушения пожарной безопасности выявлены почти во всех ТЦ Камчатки

30.03.18 07:53

© РИА Новости. Виталий Безруков

30 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники прокуратуры и МЧС проверили на пожарную безопасность наиболее крупные торгово-развлекательные и торговые центры (ТРЦ и ТЦ) Камчатки и практически везде выявили нарушения, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

"Нарушения выявлены, как со стороны собственников комплексов, так и предпринимателей, арендующих в них помещения", - говорится в сообщении.

Среди нарушений прокуратура отмечает загроможденные и зауженные эвакуационные проходы, запертые эвакуационные выходы, неработающие системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения или их отсутствие, перекрытые оборудованием или торговыми стеллажами доступы к средствам пожаротушения и источникам воды, не отключающаяся вентиляция во время срабатывания пожарной сигнализации, отсутствие светящихся указателей путей эвакуации.

Уточняется, что проверки прошли, в частности, в ТРЦ Петропавловска-Камчатского "Шамса", "Планета", "Пирамида", ТЦ "Евразия", "Европейский", магазине "Детский мир", в ТЦ второго по величине в регионе города Елизово "Узон", "Южный", "Согжойторг".

"По всем фактам нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем, надзорное ведомство отмечает, что есть и такие объекты, где выполнены все требования пожарной безопасности, "например, в краевом государственном бюджетном учреждении дополнительного образования "Камчатский дворец детского творчества".

Проверки продолжаются.

По данным МЧС, на Камчатке насчитывается более 230 организаций, осуществляющих услуги общественного питания, торговлю, культурную и развлекательно-досуговую деятельность, рассчитанных на 200 и более человек. Прежде всего, речь идет о торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, объектах культуры и спорта.