Следственные действия по делу о пожаре в ТЦ проходят в администрации Кемерово

30.03.18 08:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 марта. Interfax-Russia.ru - Следственные действия по делу о пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня" проводятся в администрации Кемерово, сообщил утром в пятницу телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"Следственные действия в отношении ряда должностных лиц продолжаются. По нашим данным, начались следственные действия в том числе в городской администрации", - сообщил телеканал.

По данным телеканала "Россия 24", "проверяются люди, которые давали разрешение на ввод здания в эксплуатацию, которое было переделано из помещения кондитерской фабрики в торговый центр".

Журналисты телеканала сообщили также, что обыски прошли также в квартире задержанной по делу о пожаре генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлии Богдановой.

В свою очередь, в пресс-службе администрации Кемерова не стали комментировать информацию о том, что в здании мэрии идут следственные действия по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

"Все следственные действия по данному делу комментирует следственный комитет", - сказала агентству "Интерфакс-Сибирь" начальник пресс-службы администрации города Кемерово Екатерина Дубкова.

Вместе с тем, официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова, чьему предприятию принадлежало сдание сгоревшего ТЦ "Зимняя Вишня", задержана.

"В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", - приводит слова С.Петренко официальный телеграм-канал СКР.

С.Петренко также сообщила, что следователями проведен обыск в жилище Ю.Богдановой.

"В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц)", - добавила представитель следственного ведомства.