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30.03.18 08:09

Пустоты в перекрытиях и старая вентиляция способствовали стремительному распространению огня при пожаре в Кемерове

© РИА Новости. Алексей Филиппов
30 марта. Interfax-Russia.ru - Планировка и огромные размеры торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове осложнили процесс тушения пожара, в результате которого погибли 64 человека, сообщает в пятницу пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

"К моменту прибытия пожарных шло стремительное распространение огня. Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция. Работа осложнялась планировкой и огромными размерами торгового центра, наличием баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать. Произошел один взрыв", - цитирует пресс-центр слова начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы области Андрея Бурсина.

Он отметил, что ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было: никто не встретил пожарных и не смог рассказать, есть ли внутри люди и сколько их. После прибытия на пожар звено газодымозащитной службы сразу поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания: там уже было очень сильное задымление, ориентироваться было невозможно.

"На расстоянии вытянутой руки ничего не видно, очень высокая температура. Шло стремительное распространение огня. (...) 13 человек находились на крыше, куда уже подбирался огонь. Мы их спасали при помощи подъемных механизмов. Одного мужчину живым обнаружили во время разведки на четвертом этаже, из здания его также эвакуировали при помощи подъемных механизмов. Еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта", - подчеркнул А.Бурсин.

Он подтвердил, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было, а все эвакуационные выходы были закрыты.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей.

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