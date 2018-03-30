В больнице остается последний пострадавший в ДТП с автобусом в Томской области

30.03.18 08:14

© РИА Новости. Юрий Стрелец

30 марта. Interfax-Russia.ru - Медики Кривошеинской районной больницы в Томской области выписали трех пострадавших при столкновении автобуса и грузовика, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения обладминистрации в пятницу.

"Сегодня из Кривошеинской районной больницы была выписана последняя находившаяся там пациентка, пострадавшая в ДТП возле деревни Елизарьево. Ранее были выписаны еще две несовершеннолетние девушки 16 и 17 лет. В травматологическом отделении Томской областной клинической сейчас находится еще один пациент", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что мужчина был доставлен в ОКБ 27 марта из Кривошеинской районной больницы для получения специализированной медицинской помощи, состояние пациента стабильное.