Войска на Дальнем Востоке получили ещё одну новейшую систему ПВО С-400 "Триумф"

30.03.18 08:17

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 марта. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие зенитной ракетной воинской части объединения авиации и ПВО Восточного военного округа (ВВО) получили на вооружение новую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400, сообщает штаб ВВО в пятницу.

"Таким образом, в Восточном военном округе уже в нескольких зенитных ракетных воинских частях будет осуществляться боевое дежурство на ЗРС С-400", - сказано в пресс-релизе, который поступил в "Интерфакс-АВН".

Сообщается, что сейчас личный состав осваивает новую технику на полигоне "Ашулук" (Астраханская область), где в апреле текущего года спланированы тактические учения с боевым пуском ракет.

"Расчёты С-400 уже выполнили первые учебные (электронные) пуски", - говорится в сообщении.

"После проведения стыковочных стрельб новая техника будет отправлена в пункт постоянной дислокации", - информирует штаб ВВО.

С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" - ЗРС большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в частности самолётов различных типов авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, постановщиков помех, сказано в пресс-релизе.

"ЗРС С-400, в сравнении с предшественниками, показывает более чем двукратный рост эффективности. Это единственная система, способная выборочно работать с использованием более четырёх типов ракет, обладающих различной стартовой массой и дальностью пуска, для создания эшелонированной обороны", - говорится в сообщении.