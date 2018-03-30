Движение закрыто на трех дорогах в Республике Алтай из-за паводка

30.03.18 08:20

© РИА Новости. Владимир Иванов

30 марта. Interfax-Russia.ru - В пяти районах Республики Алтай обострилась ситуация с подтоплениями половодьем, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

"Паводковая обстановка остается динамично меняющейся. В Шебалинском и Усть-Коксинском районе ситуация стабилизировалась. На контроле прохождение паводка в пяти муниципальных образованиях (...) ограничено движение на трех участках автомобильных дорог, там возможно передвижение только на высокопроходимой технике", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что речь идет о дорогах от села Папсаул до Красносельска, от села Анос до Верхний Анос от Турочака до Артыбаша. Проводятся восстановительные работы.

Тем временем продолжается ликвидация ледового затора на реке Чарыш в районе поселка Владимировка. В селе Дмитриевка в результате ледяного затора на реке Бия произошло повышение уровня воды и подтопило шесть приусадебных участков.

Над ликвидацией паводка в регионе работают 45 человек и 18 единиц техники.